Arda İlk 11’e

Real Madrid, İspanya'da La Liga'da 2. hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Valladolid karşılaşmasında oynayamayacak olan Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler'in görev alması planlanıyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde Carlo Ancelotti'nin antrenmanlarda Arda'yı görevlendirdiği belirtildi. Genç futbolcunun da ilk 11'de çıkmaya hazır olduğu kaydedildi.

TARAFTARLARDAN ANKET

Eflatun-beyazlı kulüpte taraftarlar da Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkmasını istiyor. İspanya'da yapılan ankette Real Madrid'de Valladolid maçında Arda'nın ilk 11'de görmek istediklerini oyladı. Öte yandan bugün oynanacak müsabakada Arda Güler yerine Luka Modric'in de düşünüldüğü aktarıldı. Ancelotti'nin Arda Güler ya da Luka Modric'ten birini tercih edeceği ifade edildi. Arda, ilk 11'de olması halinde hücumdaki yıldızlar Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior ile beraber oynayacak.

DÖRT DAKİKA OYNADI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 2 resmi maçta 4 dakika süre alabildi. UEFA Süper Kupa maçında Atalanta karşısında 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki orta saha, La Liga'nın ilk haftasında Mallorca maçında ise yine son 2 dakikada Vinicius'un yerine oyuna alındı.