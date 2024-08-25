Haberler İspanya La Liga

Arda İlk 11’e

Eflatun-beyazlılarda Carlo Ancelotti, Bernabeu’daki maçta milli futbolcumuzu görevlendirmeyi planlıyor. Taraftar da Belligham yokken Arda Güler’i görmek istiyor

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda İlk 11’e

Real Madrid, İspanya'da La Liga'da 2. hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. TSİ 18.00'da başlayacak karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Valladolid karşılaşmasında oynayamayacak olan Jude Bellingham'ın yerine Arda Güler'in görev alması planlanıyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde Carlo Ancelotti'nin antrenmanlarda Arda'yı görevlendirdiği belirtildi. Genç futbolcunun da ilk 11'de çıkmaya hazır olduğu kaydedildi.

TARAFTARLARDAN ANKET

Eflatun-beyazlı kulüpte taraftarlar da Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkmasını istiyor. İspanya'da yapılan ankette Real Madrid'de Valladolid maçında Arda'nın ilk 11'de görmek istediklerini oyladı. Öte yandan bugün oynanacak müsabakada Arda Güler yerine Luka Modric'in de düşünüldüğü aktarıldı. Ancelotti'nin Arda Güler ya da Luka Modric'ten birini tercih edeceği ifade edildi. Arda, ilk 11'de olması halinde hücumdaki yıldızlar Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior ile beraber oynayacak.

DÖRT DAKİKA OYNADI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 2 resmi maçta 4 dakika süre alabildi. UEFA Süper Kupa maçında Atalanta karşısında 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki orta saha, La Liga'nın ilk haftasında Mallorca maçında ise yine son 2 dakikada Vinicius'un yerine oyuna alındı.

F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk sol bek!
Galatasaray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Atv'nin yeni dizisi Karadut için son provalar
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan'ı güneyini vurdu! Tel Aviv'de uçuşlar askıya alındı: Celile'de siren sesleri | Gazze'de ateşkes çıkmazı
F.Bahçe'den Vini Souza bombası! İşte önerilen ücret
G.Saray'da Derrick Köhn depremi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christoph Daum vefat etti Christoph Daum vefat etti 02:11
Christoph Daum'dan acı haber! Christoph Daum'dan acı haber! 02:11
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı! 23:56
Bolu evinde kazandı! Bolu evinde kazandı! 23:56
Daha Eski
Hakan attı Inter kazandı! Hakan attı Inter kazandı! 23:56
Bolu evinde kazandı! Bolu evinde kazandı! 23:50
Bodrum FK 3 puanla tanıştı! Bodrum FK 3 puanla tanıştı! 23:44
Bodrum FK 3 puanla tanıştı! Bodrum FK 3 puanla tanıştı! 23:42
Bodrum'da Fatih Terim sürprizi! Bodrum'da Fatih Terim sürprizi! 23:11
Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi! Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi! 23:11