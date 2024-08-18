Mallorca 1 - 1 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya'da LaLiga'nın başlangıç düdüğü çaldı ve sezonun ilk maçlarında Avrupa'daki en iddialı takım olma yolunda ilerleyen Real Madrid, deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya geldi.

13. dakikada Rodrygo, Vinicius Jr.'ın asisti ile fileleri havalandırmayı başardı ve devre arasına 1 - 0'lık skorla gidildi.

İkinci devreye önde giren Madrid, V. Muriqi'nin attığı gol ile dakika 53'te sarsıldı ve maçta eşitlik sağlandı.

88. dakikada temsilcimiz Arda Güler'in J. Bellingham yerine girdiği maçta başka bir gol üretilmedi ve takımlar sahadan beraberlikle yetinmek üzere ayrıldı.