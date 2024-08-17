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Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Valencia ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 08:29
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Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Valencia ile Barcelona 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Barcelona maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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