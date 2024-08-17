Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Real Sociedad ile Rayo Vallecano 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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