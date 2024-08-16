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Osasuna - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Osasuna ile Leganes karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:02
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Osasuna - Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Osasuna ile Leganes 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Leganes maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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