Haberler İspanya La Liga

Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Celta Vigo ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:46 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 08:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Celta Vigo ile Alaves 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Alaves maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 20.00'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

İngilizlerden Zaha kararı! 17 milyon Euro...
Türk Telekom
DİĞER
Konyaspor - Galatasaray maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. haftada Konyaspor Galatasaray'ı ağırlıyor!
4 ilde orman yangını! Manisa, Çanakkale, İzmir ve Bolu'da havadan ve karadan müdahale
Mourinho'nun göz bebeği geliyor!
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 08:48
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var? 08:07
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Daha Eski
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07