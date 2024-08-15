Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Las Palmas ile Sevilla 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Sevilla maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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