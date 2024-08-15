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Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ilk haftası ile heyecan başlıyor. Celta Vigo ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:46
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Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Celta Vigo ile Alaves 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Alaves maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 20.00'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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