Real Betis - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Real Betis ile Girona 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Girona maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 22.30'da Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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