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Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 17:00
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Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Sevilla maçı 14 Nisan Pazar günü saat 15:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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