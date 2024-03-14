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Real Sociedad - Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:40
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Real Sociedad - Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Cadiz maçı 15 Mart Cuma günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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