Haberler İspanya La Liga Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Cadiz ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Cadiz ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Atletico Madrid maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!
CHP'de 'Köksal'an 'DEM' krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı
G.Saray'dan bir gurbetçi bombası daha!
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Girona - Osasuna maçı ne zaman?
Granada - Real Sociedad maçı ne zaman?
BİM KADINLAR GÜNÜ KATALOĞU | Bu Cuma Bim'de 8 Mart'a özel aktüel ürünler...
MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Mart rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona - Osasuna maçı ne zaman? Girona - Osasuna maçı ne zaman? 12:52
Granada - Real Sociedad maçı ne zaman? Granada - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:49
Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman? Cadiz - Atletico Madrid maçı ne zaman? 12:46
Valencia - Getafe maçı ne zaman? Valencia - Getafe maçı ne zaman? 12:43
VAR hakemi açıklandı VAR hakemi açıklandı 12:35
Icardi'den 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı! Icardi'den 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı! 12:28
Daha Eski
Arsenal - Brentford maçı ne zaman? Arsenal - Brentford maçı ne zaman? 12:26
Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman? 12:21
İşte son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takım! İşte son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı yapan takım! 12:19
Crystal Palace - Luton Town maçı ne zaman? Crystal Palace - Luton Town maçı ne zaman? 12:18
G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda? G.Saray - Rizespor maçı hangi kanalda? 12:12
Bournemouth - Sheffield United maçı ne zaman? Bournemouth - Sheffield United maçı ne zaman? 12:07