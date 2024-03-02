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Mallorca - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Girona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 15:50
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Mallorca - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Mallorca ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Girona maçı 3 Mart Pazar günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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