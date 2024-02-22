Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Villarreal maçı 23 Şubat Cuma günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz yayınlanacak? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri 
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
G.Saray'dan Icardı açıklaması! Şimdi ne olacak?
G.Saray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R. Madrid'den flaş talep! Arda Güler ile görüşüldü
Ancelotti'den Arda'ya flaş sözler! "Ben delirmedim"
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Şubat rakamları
Az önce deprem mi oldu? 22 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mohamed G.Saray'a dönüyor! Bonservisi... Mohamed G.Saray'a dönüyor! Bonservisi... 11:09
Aslan'a Zaniolo müjdesi! Bir talibi daha çıktı Aslan'a Zaniolo müjdesi! Bir talibi daha çıktı 11:08
Sparta Prag - Galatasaray maçı saat kaçta? Sparta Prag - Galatasaray maçı saat kaçta? 11:01
Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri duyurdu Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri duyurdu 10:25
G.Saray'dan Icardı açıklaması! Şimdi ne olacak? G.Saray'dan Icardı açıklaması! Şimdi ne olacak? 10:22
Bologna - Hellas Verona maçı ne zaman? Bologna - Hellas Verona maçı ne zaman? 10:21
Daha Eski
Metz - Lyon maçı ne zaman? Metz - Lyon maçı ne zaman? 10:12
Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Mainz maçı ne zaman? 10:02
G.Saray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! G.Saray'a 30 milyon Euro'luk dünya yıldızı! 10:00
Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman? Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman? 09:51
Ferdi'nin yerine o yıldız geliyor! Ferdi'nin yerine o yıldız geliyor! 09:29
Branco'dan flaş sözler! F.Bahçe'den ayrılacak mı? Branco'dan flaş sözler! F.Bahçe'den ayrılacak mı? 09:24