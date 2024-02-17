Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletico Madrid ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Las Palmas maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Tete ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi!
Başkan Erdoğan bugün baba ocağı Rize ve Trabzon'da düzenlenecek AK Parti mitinglerine katılacak
Mert Müldür'ü endişelendiren haber!
F.Bahçe'yi sevindiren gelişme! Gider gitmez...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Celta Vigo - Barcelona maçı ne zaman?
Osasuna - Cadiz maçı ne zaman?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT 2024 | Ay İkizler burcunda! Bol paylaşımlı bir gün olacak
HAVA DURUMU 17 ŞUBAT | Cumartesi planları iptal! İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A.Gücü - G.Saray maçı öncesi dikkat çeken veriler A.Gücü - G.Saray maçı öncesi dikkat çeken veriler 09:50
Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı... Muslera'ya yeni sözleşme teklifi! Yanıtı... 09:49
Mert Müldür'ü endişelendiren haber! Mert Müldür'ü endişelendiren haber! 09:42
F.Bahçe'yi sevindiren gelişme! Gider gitmez... F.Bahçe'yi sevindiren gelişme! Gider gitmez... 09:26
Bugün kimin maçı var 17 Şubat? Bugün kimin maçı var 17 Şubat? 08:42
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:54
Daha Eski
Villarreal ile Getafe yenişemedi! Villarreal ile Getafe yenişemedi! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:53
Inter ilk yarıda fişi çekti! Inter ilk yarıda fişi çekti! 00:52
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! Lyon galibiyet serisini 4 maça çıkardı! 00:50
Werder Bremen tek golle kazandı! Werder Bremen tek golle kazandı! 00:29