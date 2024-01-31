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Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10
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Getafe - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Getafe ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Real Madrid maçı 1 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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