Haberler İspanya La Liga Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Getafe maçı 21 Ocak Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu o isimleri yerden yere vurdu! "Ortada leş bıraktılar"
CHP'de 'Ofisboy' kriz! Kılıçdaroğlu'nun ekibi 'İdari amirliği' aldı fondaş tetikçiler tutuştu: Balık tut torun sev, kurultaya çalışma, kepaze
Özbek'ten Trabzonspor maçına prim!
Maçın ardından flaş sözler! "İki kişinin payı büyük"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Girona - Sevilla maçı ne zaman?
Real Betis - Barcelona maçı ne zaman?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Bugün kimin maçı var 21 Ocak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan joker transfer! F.Bahçe... G.Saray'dan joker transfer! F.Bahçe... 10:41
Fırtına'dan dikkat çeken paylaşım! Fırtına'dan dikkat çeken paylaşım! 10:34
Caner Erkin maça damga vurdu! Caner Erkin maça damga vurdu! 10:19
Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? Trabzonspor - Galatasaray maçı NE ZAMAN? 10:08
Alperen Şengün şovu sürüyor! Alperen Şengün şovu sürüyor! 10:05
Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda? 09:51
Daha Eski
Maçın ardından flaş sözler! "İki kişinin payı büyük" Maçın ardından flaş sözler! "İki kişinin payı büyük" 09:14
F.Bahçe - Samsunspor maçı ne zaman? F.Bahçe - Samsunspor maçı ne zaman? 07:58
PSG kupada son 16'da! PSG kupada son 16'da! 00:57
PSG kupada son 16'da! PSG kupada son 16'da! 00:56
Olaylı maçta kazanan Milan! Olaylı maçta kazanan Milan! 00:50
Olaylı maçta kazanan Milan! Olaylı maçta kazanan Milan! 00:50