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Real Madrid - Almeria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 12:30
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Real Madrid - Almeria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Almeria maçı 21 Ocak Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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