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Almeira - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeira ile Girona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almeira - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 09:40
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Almeira - Girona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeira - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeira ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMEIRA - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Girona maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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