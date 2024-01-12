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Sevilla - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 07:48 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 08:10
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Sevilla - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Alaves maçı 12 Ocak Cuma günü saat 23.00'te TiviBU Spor 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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