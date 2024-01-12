Haberler İspanya La Liga Real Betis - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Granada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Betis - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Betis - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Granada maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Sacha Boey’in yeni adresini duyurdular! PSG derken ters köşe: Bir başka dünya devine gidiyor…
Özgür Özel 'kent uzlaşısı' maskesiyle Kandil'le DEM'lendi! CHP depremzede seçmenle alay etti: "Hatay'da Lütfü Savaş'ın alternatifi yok"
Santos göreve gelir gelmez 2 yıldız gönderiliyor!
Maç sonu çarpıcı yorum! "En büyük tehlike..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay iddia! Yeni adresi...
Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
🌹 En güzel RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
İstanbul namaz vakitleri | 12 Ocak 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darmstadt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Darmstadt - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 09:48
Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 09:45
Santos göreve gelir gelmez 2 yıldız gönderiliyor! Santos göreve gelir gelmez 2 yıldız gönderiliyor! 09:42
Köln - Heidenhei maçı ne zaman? Köln - Heidenhei maçı ne zaman? 09:41
Olay iddia! Yeni adresi... Olay iddia! Yeni adresi... 09:41
Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman? Mainz - Wolfsburg maçı ne zaman? 09:38
Daha Eski
Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman? Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman? 09:33
Leipzig - Eintracht maçı ne zaman? Leipzig - Eintracht maçı ne zaman? 09:28
Real Betis - Granada maçı ne zaman? Real Betis - Granada maçı ne zaman? 09:23
Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı ne zaman? 09:20
Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman? Mallorca - Celta Vigo maçı ne zaman? 09:16
Maç sonu çarpıcı yorum! "En büyük tehlike..." Maç sonu çarpıcı yorum! "En büyük tehlike..." 09:15