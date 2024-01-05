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O bizim geleceğimiz

“Arda, Real Madrid’in bugünü ve geleceği… Uzun yıllar burada olacak, yakında forma şansı bulmaya başlayacak. 1-2 maç oynamamasının ne önemi var ki?”

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 06:50
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O bizim geleceğimiz

Sezon başında F.Bahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Türk futbolseverlerin göğsünü kabartmıştı. İspanyol ekibinin büyük yatırım yaptığı 18 yaşındaki yıldız, üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz forma şansı bulamadı. Mallorca maçında kadroda olmasına rağmen oyuna giremeyen genç oyuncuya teknik direktörü Carlo Ancelotti'den önemli bir destek geldi. İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın Real Madrid'in geleceği olduğunu ve uzun yıllar forma giyeceğini söyledi.

YARIN OYNAYABİLİR

Arda için aceleci davranmadıklarını belirten Ancelotti, "Yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular oynayacak" ifadelerini kullandı. Arda'nın yarın Arandina ile oynanacak İspanya Kral Kupası maçında sahne alması bekleniyor.

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