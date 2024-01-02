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Granada - Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Granada - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:32
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Granada - Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Cadiz maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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