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Granada - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Granada - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:31
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Granada - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Sevilla maçı 19 Aralık Salı günü saat 23:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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