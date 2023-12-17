Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Villarreal maçı 17 Aralık Pazar günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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