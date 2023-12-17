Almeria - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeria - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeria ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Mallorca maçı 17 Aralık Pazar günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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