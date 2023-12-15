Sevilla - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Getafe maçı 16 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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