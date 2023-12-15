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Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Osasuna ile Vallecano karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Osasuna - Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 07:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 07:50
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Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Osasuna - Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Osasuna - Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Vallecano maçı 15 Aralık Cuma günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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