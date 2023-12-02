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Almeria - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeria ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Almeria - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:50
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Almeria - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Almeria - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeria ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Real Betis maçı 3 Aralık Pazar günü saat 18.15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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