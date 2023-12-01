Real Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Granada MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Granada maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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