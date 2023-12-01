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Girona - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Girona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 12:10
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Girona - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Getafe maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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