Real Betis - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Las Palmas maçı 26 Kasım Pazar günü saat 23:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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