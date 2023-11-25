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Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 18:50
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Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCİEDAD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Sevilla maçı 26 Kasım Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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