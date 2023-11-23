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Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Granada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:31 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 13:50
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Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTİVO ALAVES - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Granada maçı 24 Kasım Cuma günü saat 23:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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