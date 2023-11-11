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Sevilla - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 17:10
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Sevilla - Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Real Betis maçı 12 Kasım Pazar günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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