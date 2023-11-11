Haberler İspanya La Liga Granada - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Granada - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Granada - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Granada - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Granada - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Getafe maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ı, Avanak Apti'nin Barut Osman'ı... Usta oyuncunun oğlu da ünlü! Babasına benzerliği dikkat çekiyor...
Riyad'da "Gazze" zirvesi! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
Devler Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı! G.Saray...
Spor yazarları Trabzonspor - Tümosan Konyaspor maçını değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Valencia maçı ne zaman?
Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman?
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)
BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ - Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 11 KASIM ÖSYM AİS GİRİŞ
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen’li Houston seriye devam etti! Alperen’li Houston seriye devam etti! 10:46
PFDK'den Kayserispor’a para cezası PFDK'den Kayserispor’a para cezası 10:42
Hatayspor - G.Saray maçı ne zaman? Hatayspor - G.Saray maçı ne zaman? 10:33
G.Saray'a 38 milyon Euro'luk transfer! G.Saray'a 38 milyon Euro'luk transfer! 10:21
Avcı Terim'i solladı! Avcı Terim'i solladı! 10:19
Bochum - Köln maçı ne zaman? Bochum - Köln maçı ne zaman? 10:06
Daha Eski
Darmstadt - Mainz 05 maçı ne zaman? Darmstadt - Mainz 05 maçı ne zaman? 10:04
Demirel'den flaş sözler! "G.Saray'da oynasaydım..." Demirel'den flaş sözler! "G.Saray'da oynasaydım..." 10:02
Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman? Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman? 10:01
Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? Augsburg - Hoffenheim maçı ne zaman? 09:58
Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman? Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman? 09:55
Rıza Çalımbay'dan büyük fedakarlık! Rıza Çalımbay'dan büyük fedakarlık! 09:51