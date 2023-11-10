Real Madrid - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Valencia maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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