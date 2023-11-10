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Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 16:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 16:40
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Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Osasuna ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Las Palmas maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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