Haberler İspanya La Liga Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Real Madrid'in son 2 maçında kadroda olan ama süre almayan Arda Güler'in sakatlığını tam atlatamadığı iddia edildi. Milli yıldızın Valencia karşılaşmasında kadroda yer almayacağı öne sürüldü. Arda Güler'in son durumu ne? İşte ayrıntılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 09:25
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Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Ancelotti, Haziran ayından bu yana hiçbir resmi maçta görev almayan Arda için aceleci davranmayacağını ve tam olarak hazır olduğunda forma şansı vereceğini belirtmişti.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Formasına bir türlü kavuşamayan Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Mundo Deportivo'nun haberine göre 18 yaşındaki yıldız, Braga maçının ardından 9 Kasım Perşembe sabahı yapılan antrenmanda yer almadı.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Haberde, Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği aktarıldı.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Carlo Ancelotti'nin tam olarak iyileşmediği için Rayo Vallecano ve Braga karşılaşmalarında genç orta sahaya şans vermeye çekindiği vurgulandı.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Arda Güler'in 11 Kasım Cumartesi günü La Liga'nın 13. haftasında oynanacak olan Valencia karşılaşmasında kadroda olmayacağı belirtildi.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Milli futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Arda'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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