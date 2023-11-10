Arda Güler yine mi sakatlandı? Valencia maçında...

Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı yaşanıyor.
Real Madrid'de Arda Güler şaşkınlığı yaşanıyor.
Transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda, sakatlığını atlatıp son 2 karşılaşmada kadroda yer almıştı.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da oynanan Rayo Vallecano ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında milli yıldıza forma şansı vermedi.
Ancelotti, Haziran ayından bu yana hiçbir resmi maçta görev almayan Arda için aceleci davranmayacağını ve tam olarak hazır olduğunda forma şansı vereceğini belirtmişti.
Formasına bir türlü kavuşamayan Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre 18 yaşındaki yıldız, Braga maçının ardından 9 Kasım Perşembe sabahı yapılan antrenmanda yer almadı.
Haberde, Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği aktarıldı.
Carlo Ancelotti'nin tam olarak iyileşmediği için Rayo Vallecano ve Braga karşılaşmalarında genç orta sahaya şans vermeye çekindiği vurgulandı.
Arda Güler'in 11 Kasım Cumartesi günü La Liga'nın 13. haftasında oynanacak olan Valencia karşılaşmasında kadroda olmayacağı belirtildi.
Milli futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro ve bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.
Arda'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.