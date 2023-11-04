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Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 16:46 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 09:22
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Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCİEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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