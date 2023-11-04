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Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler'le ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler yarın kadroda olacak. İyileşti ama dakikalara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 15:03 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 15:15
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Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Ancelotti, bugün yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.

Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

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