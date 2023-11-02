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Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Las Palmas ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40
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Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Las Palmas ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Las Palmas - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Atletico Madrid maçı 3 Kasım Cuma günü saat 23:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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