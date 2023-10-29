Real Betis - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Betis - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Real Betis ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Betis - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Osasuna maçı 29 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.