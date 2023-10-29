Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Rayo Vallecano - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Rayo Vallecano ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Sociedad maçı 29 Ekim Pazar günü saat 18:15'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.