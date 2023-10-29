Granada - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Granada - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Granada ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Granada - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Villarreal maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 23:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.