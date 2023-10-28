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Atletico Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Atletico Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Atletico Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 15:41
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Atletico Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Atletico Madrid ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atletico Madrid - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Deportivo Alaves maçı 29 Ekim Pazar günü saat 23:00'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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