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Cadiz - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Cadiz ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:51
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Cadiz - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Cadiz ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Sevilla maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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