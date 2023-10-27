Cadiz - Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Cadiz ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Sevilla maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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