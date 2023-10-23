Valencia - Cadiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Valencia ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Valencia - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Cadiz maçı 23 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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