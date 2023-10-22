Villarreal - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Villarreal ile Deportivo Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Villarreal - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Deportivo Alaves maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:30'da başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.