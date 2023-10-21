Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Real Sociedad sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Mallorca maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.